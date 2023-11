Rui Costa "ficou envergonhado e pediu desculpa" pelo comportamento dos adeptos

Jokin Aperribay, presidente da Real Sociedad, foi até à sala de imprensa após a vitória frente ao Benfica lamentar o arremesso de tochas por parte de adeptos das águias durante o jogo da Liga dos Campeões.

"Peços desculpa aos nossos adeptos, vamos trabalhar com a polícia para que não volte a acontecer. Todos foram bem revistados, tiraram as sapatilhas, viram as sanduíches e muito material foi apreendido, mas não foi tudo. Vamos fazer de tudo para identificar e agir criminalmente contra os criminosos. Se for pela nossa intenção, vão presos", garantiu.

O jogo chegou a estar interrompido devido ao arremesso de várias tochas para o relvado. Algumas ficaram pela bancada e atingiram adeptos.

Aperribay pediu para que "não exista retaliação para com adeptos do Benfica nas ruas. Foram cinco, 10 ou 50 criminosos no meio de dois mil adeptos que vieram hoje". O dirigente assumiu ainda que Rui Costa pediu desculpa.



"O presidente do Benfica estava absolutamente envergonhado, pediu-me desculpa imensas vezes", afirmou o dirigente.

Os confrontos entre adeptos começaram antes do jogo. Há relatos de alguns feridos. Aperribay revela que três foram detidos, dois deles eram adeptos do Benficas.