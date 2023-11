Aviso a Benfica e Braga: “Saber sofrer é chave” para ganhar em Espanha

Poucos poderão aconselhar melhor Benfica e Sporting de Braga para os adversários desta jornada da Liga dos Campeões do que David Cobeño, diretor desportivo do Rayo Vallecano, que nas últimas duas rondas do campeonato espanhol empatou com Real Sociedad e Real Madrid. Para o antigo guarda-redes, há muitas semelhanças entre as duas equipas. Tanto bascos como madrilenhos “são das equipas têm mais posse de bola” na liga espanhola, têm “um perfil de jogador muito técnico” e “submetem” o adversário ao meio-campo defensivo”. “Por essa razão a preparação para os dois jogos foi parecido. Conseguimos empatar os dois, mas sofremos muito, porque são equipas de classe mundial, de Liga dos Campeões. Competimos bem e soubemos sofrer, porque essa é que é a chave”, explica, em entrevista a Bola Branca. Real Sociedad “faz os grandes parecerem pequenos” Depois de dominar na visita ao Estádio da Luz, a Real Sociedad recebe o Benfica depois de dois jogos sem ganhar na Liga. Ainda assim, David Cobeño faz soar os alarmes: “É uma equipa muito difícil de defrontar, principalmente em casa”, como provou diante do Barcelona, na última jornada. “No outro dia via o jogo deles com o Barcelona, que ganhou lá por 1-0, mas no qual a Real teve muitas oportunidades para marcar, porque é uma equipa muito intensa e que tira a bola, até a tirou ao Barcelona, e domina-te durante todo o jogo”, começa por avisar, passando a uma descrição da Reale Arena. “É um campo grande, onde o público está muito em cima e apoia muito, está sempre com a equipa. É dominador durante todo o jogo e fazem o adversário correr muito. É muito difícil conseguir um bom resultado em San Sebastián”, completa.

O diretor desportivo do Rayo Vallecano viu o encontro entre os encarnados e os bascos na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em que a equipa de Imanol Alguacil bateu os encarnados por 0-1, num jogo de quase sentido único.

“O Benfica é uma equipa grande e tentou jogar olhos nos olhos com a Real Sociedad, mas eles reduzem as equipas adversárias, porque dominam-te tanto, fazem-te correr tanto atrás da bola e roubam-te a bola tão rápido que o adversário é indiferente, até o Barcelona pareceu uma equipa pequena a jogar contra eles, porque estava dominado. Por isso digo, o jogo na Luz foi mais mérito da Real Sociedad do que demérito do Benfica”, sublinha. Braga “vai ser dominado” em Madrid O Rayo Vallecano segurou o empate na visita ao Santiago Bernabéu, mas David Cobeño não deixa margem para interpretações: “é um jogo que normalmente damos por perdido”. O diretor desportivo do clube da região de Madrid deixa claro que, para o Sporting de Braga, o jogo na casa dos “merengues” será “mais difícil” do que em casa, onde conseguiu criar dificuldades à equipa de Carlo Ancelotti. “É muito difícil conseguir um resultado positivo no Bernabéu, porque tem algo mágico. É um estádio imponente, que acrescenta muito ao Real Madrid, onde se sentem muito superiores. É verdade que conseguimos empatar lá, mas é um jogo que normalmente damos por perdido, porque já sabemos que é muito difícil sair de lá com pontos”, explica. Questionado pela Renascença sobre se tem algum conselho para a equipa de Artur Jorge para o jogo desta quarta-feira, Cobeño recomenda apenas que os minhotos se “preparem para sofrer” e sejam “sólidos e muito compactos na defesa”.