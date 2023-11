Schmidt. “Somos capazes de ganhar” à Real Sociedad

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, elogia a Real Sociedad, mas acredita que os encarnados podem ganhar na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Há que respeitar o adversário, mas acreditar também em si próprio. [A Real Sociedad] É uma boa equipa, têm crescido, é um forte adversário e têm mostrado isso na liga espanhola e Champions. Mas acreditamos que quando estamos no nosso top somos capazes de ganhar. Há que focar no jogo e começar a ganhar, caso contrário as provas europeias acabam para nós”, referiu.

O técnico dos encarnados reconhece que “o novo sistema [três centrais] é uma opção para amanhã [quarta-feira]. Nos últimos jogos estivemos, defensivamente, melhores sem dar muitas hipóteses aos adversários. Temos agora de melhorar o nosso aspeto ofensivo. É o que nos falta agora no nosso jogo. Se não marcarmos, não ganhamos”.

O Benfica defronta Real Sociedad para a Champions e depois o Sporting para o campeonato. É uma semana do “tudo ou nada”? "É importante pois é crucial ganhar amanhã. E depois ganhando no domingo podemos ser líderes. Haverá depois outras semanas importantes e por isso o presente e o próximo jogo são sempre os mais importantes."

A equipa da Luz soma três derrotas na Liga dos Campeões desta época e está praticamente fora da próxima fase da Champions.