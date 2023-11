Benfica. "Sistema de três centrais pode ser perigoso contra a Real Sociedad"

O Benfica pode ter dificuldades em contrariar a Real Sociedad se mantiver o esquema tático de três centrais que usou nos últimos dois jogos.

O aviso é dado em Bola Branca pelo treinador espanhol Fernando Castro Santos, que em Portugal treinou Braga e Leixões, sustentando a sua ideia na forma como ataca a equipa de San Sebastián.

"A Real Sociedad ataca muito pelos corredores laterais e tem jogadores muito habilidosos e rápidos. Por isso, com um sistema de três centrais, a ajuda dos alas ao centrais do Benfica é fundamental. Para utilizar esse sistema, é preciso que este seja bem executado pelos jogadores, porque o Benfica tem de defender bem. Mas também não pode só defender, tem de criar oportunidades no ataque", considera.

Roger Schmidt apresentou a tática de três centrais, pela primeira vez, frente ao Arouca na Taça da Liga e manteve em Chaves, no jogo do campeonato. Morato junta-se à dupla de centrais habitualmente titular composta por Otamendi e António Silva. João Neles é o ala pela direita e Aursnes pela esquerda.

Olhando para o momento das dias equipas, Fernando Castro Santos entende que a equipa espanhola é a favorita no jogo da Liga dos Campeões.

"A Real Sociedad está num momento muito bom, independentemente da derrota contra o Barcelona. Mas também é preciso ter em conta o valor do Benfica. O Benfica é um clube grande, e em qualquer momento pode alcançar um bom resultado, mas para este jogo dou mais favoritismo à Real Sociedad do que ao Benfica", conclui.

O Real Sociedad-Benfica está marcado para as 17h45 desta quarta-feira e tem relato na site da Renascença e em rr.pt.