Benfica pede “comportamento irrepreensível” dos adeptos diante da Real Sociedad

O Benfica pede aos adeptos que vão assistir ao jogo contra a Real Sociedad, para a Liga dos Campeões, que tenham “um comportamento irrepreensível ao longo de toda a partida”.

“O Sport Lisboa e Benfica alerta todos os sócios e adeptos do Benfica que irão marcar presença em San Sebastián para a importância extrema de pautarem o seu apoio à equipa por um comportamento irrepreensível ao longo de toda a partida”, lê-se, na nota.

Os encarnados lembram que ainda “recentemente os seus adeptos viram-se impossibilitados de marcar presença em San Siro por imposição da UEFA, após episódios ocorridos na última presença europeia da época transata”.

“Atitudes ou comportamentos menos adequados e em total oposição ao que são o espírito e a cultura do Sport Lisboa e Benfica não apenas comprometem a imagem internacional do Clube como têm sérios impactos económicos e impedem a equipa de contar com o apoio que tanta diferença faz e ajuda a conquistar as vitórias que tanto queremos”, acrescenta.

O Benfica defronta esta quarta-feira a Real Sociedad, às 17h45, em jogo da quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões.