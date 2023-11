Bah e Kokçu devem falhar o clássico frente ao Sporting

Alexander Bah e Kokçu devem ser baixas no Benfica pelo menos até ao jogo com o Sporting, revela Roger Schmidt.

Os dois lesionados são habituais titulares e, na véspera do jogo com o Desportivo de Chaves, o treinador das águias não tem grande expectativa de recuperar os jogadores dentro da próxima semana.

"Ainda não sei, mas acredito que não possam jogar", disse.

Apesar das lesões que afetam o plantel, Schmidt nega "erros de planeamento do plantel": "Temos algumas lesões e temos de arranjar soluções. Isso não quer dizer que vamos mudar o nosso futebol. Só temos de mudar alguns detalhes, conforme os jogadores disponíveis. Não se trata de um erro de planeamento do plantel. É algo normal."

O Benfica venceu em Arouca para a Taça da Liga com a grande novidade de uma linha de cinco defesas. Schmidt não revela se é para continuar, mas garante que é "um sistema bom e tendo em conta os jogadores disponíveis. Há bom controlo no campo. No outro sistema é por vezes complicado, mas trata-se de uma opção para o futuro".

"Não foi a primeira vez que jogámos assim, já aconteceu algumas vezes. Há algumas diferenças. Podemos jogar em alta pressão, os espaços são diferentes, mas a maior diferença é para o João Neves, que tem um papel diferente. O Aursnes já está um bocado mais habituado, mas o Neves interpretou bem a posição", atira

As águias perderam em Chaves na época passada e o treinador garante que a derrota ainda está na memória.

"O Chaves ganhou uma nova energia a partir do momento em que mudou de treinador. Temos memórias do que aconteceu na época passada e temos de nos focar. É um jogo fora e precisamos destes três pontos. Será um jogo duro frente a um adversário complicado. Serão três jogos seguidos, mas a equipa vai estar pronta", atira.



O Desportivo de Chaves-Benfica arranca este sábado, às 15h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.