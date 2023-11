Jonathan Soriano. “Roger Schmidt vai conseguir mais êxitos no Benfica”

Jonathan Soriano assegura que Roger Schmidt ainda vai “conseguir mais êxitos no Benfica”, apesar da época menos conseguida até ao momento.

O técnico alemão viu lenços brancos nos últimos dois jogos no Estádio da Luz, mas o avançado espanhol, treinado por Schmidt durante quatro temporadas, aponta a calma e a experiência do técnico como caraterísticas chave para o sucesso futuro.

“Ninguém gosta de ser criticado ou que coloquem em causa o seu trabalho, mas o Roger Schmidt é uma pessoa muito calma, com muita experiência no futebol internacional e no futebol europeu, sabe levar estas situações e não tenho dúvidas de que vai conseguir mais êxitos no Benfica, porque é um grande treinador”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Mudanças são necessidade

O Benfica regressou às vitórias, em Arouca, na Taça da Liga, com um sistema de três centrais no onze inicial, algo nunca visto desde a chegada de Roger Schmidt a Portugal.

Jonathan Soriano trabalhou com o alemão entre 2012 e 2014 no RB Salzburg da Áustria e em 2017 e 2018 no Beijing Guoan da China. Durante esses quatro anos, o antigo avançado admite que um sistema semelhante nunca foi utilizado, embora compreenda a opção.

“Nunca jogámos com três centrais com o Roger Schimdt, mas são soluções que se encontram. Nós jogávamos em 4-4-2 e atacávamos 5, 6 ou 7 jogadores”, explica, em declarações à Renascença.

Após a vitória em Arouca, o treinador do Benfica declarou que passar a jogar em 3x4x3 dependeria da disponibilidade dos jogadores. Jonathan Soriano carateriza Roger Schmidt como um treinador que procura “dar confiança” a todos os jogadores e admite que a irregularidade nos resultados esteja por detrás das frequentes mexidas no onze do Benfica.

“Normalmente as alterações vêm quando as coisas não funcionam. Roger Schmidt tenta sempre manter o grupo unido, ter todos felizes e dar confiança aos jogadores que trabalham bem nos treinos. Naturalmente, os resultados mandam: se a equipa ganha está tudo fantástico, se perdem é culpa do treinador”, considera.

Avançados: pouca sorte não é por falta de apoio

Em Arouca, Arthur Cabral assinou o segundo golo em 457 minutos pelo Benfica. Jonathan Soriano dá o exemplo pessoal para garantir que não é por falta de “apoio” e de “confiança” do treinador que o avançado contratado por 20 milhões à Fiorentina não está a mostrar a fama de goleador com que chegou a Lisboa.

“Sinto que ele conseguiu extrair o melhor de mim, passa muita confiança aos jogadores. Os avançados passam por fases: às vezes marcamos muitos golos, outras vezes a bola não entra, mas o que ele faz bem é dar muita confiança e tratar bem os avançados, com muito carinho, para que não se preocupem com a falta de golos”, descreve.