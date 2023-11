“Arthur Cabral vai dar a volta e ser goleador do Benfica e da seleção”

Arthur Cabral marcou o segundo golo pelo Benfica no encontro frente ao Arouca, na Taça da Liga, depois de já ter marcado diante do Lusitânia, na Taça de Portugal.

O extremo do Canedo FC, que jogou com Arthur Cabral no Ceará durante toda a formação até à subida aos seniores em 2018, recorda o tempo passado com o avançado das águias e tem “a certeza de que ele vai continuar a fazer golos”.

“Ele está habituado a fazer golos, desde sempre, está sempre lá no momento certo e isto é uma pequena fase, já está a voltar a ser o Arthur Cabral de sempre. Sempre fez muitos golos em todos os clubes por onde passou e aqui no Benfica não vai ser diferente”, completa.

Apesar de ainda não ter enchido as medidas aos adeptos, o ponta de lança brasileiro começa a marcar pelos encarnados e Rafinha descreve um atleta “tranquilo” no momento de lidar com a pressão.



“Ele sempre me disse e mostrou ser uma pessoa tranquila, calma e lida com a pressão trabalhando. Trabalha cada vez mais para alcançar os objetivos, que no caso dele é marcar golos e dar alegrias aos adeptos”, descreve.

Rafinha recorda o tempo passado com Arthur Cabral ao serviço do Ceará com felicidade. Apesar de os caminhos terem levado os dois jogadores por rumos distintos, o extremo brasileiro do Canedo, da distrital de Aveiro, mostra-se orgulhoso pelo percurso do antigo colega.

“Trabalhamos juntos e jogamos juntos. Sempre o assisti muito, eu fazia as jogadas e ele finalizava. Ele teve oportunidade, agarrou-as e eu fico muito feliz por ele. Fico feliz por ter trabalhado com ele e, hoje, ele estar numa situação boa”, explica.

Do Ceará à distrital de Aveiro à procura “do salto”

Rafinha chegou a Portugal, ao Canedo, guiado pelo agente, para um projeto com intenção de subir os escalões em Portugal.

A adaptação ao país tem sido muito positiva, mas o desejo continua a ser o mesmo de sempre: estar em clubes de divisões superiores, como sempre esteve ao longo da carreira.

“Estou a gostar muito de Portugal, sinto-me em casa. O meu objetivo no futuro é estar nas divisões superiores, vim para cá porque acreditei num projeto e estou aqui pelo projeto do meu agente e estou a trabalhar para dar o salto. Às vezes é preciso dar um passo atrás para dar dois para a frente”, garante.