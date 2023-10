Varandas Fernandes. Rui Costa “vai encontrar as soluções” para o mau momento do Benfica

João Varandas Fernandes, antigo vice-presidente do Benfica, confia no presidente Rui Costa para inverter o momento negativo da equipa, até porque “interpreta bem as situações que se estão a viver”.

“Vai, seguramente, encontrar as soluções e as terapêuticas para dar a volta a esta situação. Isto acontece em futebol e não devemos entrar em convulsão. Temos de agir internamente e estou seguro de que ele vai agir com a frieza e experiência que tem”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Frente ao Arouca, esta terça-feira, o Benfica procura uma vitória que quebre a sequência de dois jogos sem vencer, diante de Real Sociedad e Casa Pia.

A formação arouquense venceu o primeiro jogo do grupo, contra o AVS, o que significa que bater as águias garante o acesso à “Final Four” da prova, deixando o Benfica pelo caminho logo na estreia na Taça da Liga.

Apesar da derrota na Liga dos Campeões e do empate no campeonato, Varandas Fernandes está “otimista” e nem quer ouvir falar no pior cenário. “Não é esta adversidade” que vai fazer com que o Benfica “deixe de ser grande” ou de ser “um candidato a títulos”, nomeadamente a Taça da Liga.

“Eu, como sócio do Benfica, não admito que, por um jogo, se ponha em causa o que quer que seja. Vamos para este jogo para ganhar e é minha forte convicção que vamos ganhar e inverter estes dois resultados negativos”, afirma, em declarações à Renascença.

O Benfica visita o Arouca esta terça-feira, a partir das 20h15, em jogo do grupo B da Taça da Liga.