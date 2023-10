Schmidt. “É obrigatório ganhar e quando há um empate, há algum barulho”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, considera que a sua equipa fez “um jogo sólido” contra o Arouca e mereceu o triunfo na Taça da Liga.

“Fizemos um jogo num campo difícil. Acho que tivemos boas oportunidades e marcámos nos momentos importantes. Acho que fizemos um jogo sólido”, referiu.

Na flash interview da Sporttv, o técnico encarnado explicou a escolha de uma tática com três centrais. “Temos algumas lesões em alguns jogadores e outros não estão na melhor forma. Há outros que estão muito bem como é o caso do Morato e foi fácil lançá-los. Tentámos ser flexíveis nestas semanas e acho que estivemos bem. Estivemos bem defensivamente e mostrámos que podemos jogar com esta tática”.

O Benfica vinha de dois resultados negativos (derrota para a Champions e empate para o campeonato) e Schmidt reconhece que o grupo ficou “desiludido depois do jogo com o Casa Pia, mas é futebol”. “Temos de olhar em frente, não há tempo de olhar para trás porque há logo outro jogo. Os jogadores colocaram essa ideia em prática”.

Questionado sobre a contestação ao seu trabalho, o treinador alemão desvalorizou. “Honestamente, não notei. Acaba por ser a vantagem de não falar português. Estamos numa boa situação na Liga, na Taça da Liga e na Taça, sabemos quais os nossos objetivos. Sabemos também do projeto do Benfica, é obrigatória sempre ganhar e quando há um empate, há algum barulho à volta da equipa. Temos de mostrar qualidade e atitude, foi o que os jogadores mostraram hoje”.

O Benfica venceu o Arouca, por 2-0, com golos de Di Maria e Arthur Cabral, em partida da Taça da Liga.