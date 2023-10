Professor Neca. Despedir Schmidt "seria a pior decisão"

Manuel Gomes, conhecido como Professor Neca, é contra uma eventual saída de Roger Schmidt do Benfica. O despedimento do treinador alemão pode ser uma possibilidade, após os maus resultados e exibições recentes, em caso de novo desaire, agora no terreno do Arouca para a Taça da Liga.

Em Bola Branca, e confrontado com o tema, o antigo adjunto dos dois emblemas assume que este desafio no reduto arouquense tem um caráter importante, mas recusa concordar com uma suposta necessidade de demissão de Schmidt.

"É um Benfica pressionado que jogará em Arouca, mas despedir o treinador seria a pior decisão. Há – sim – que refletir de forma clara e inequívoca sobre o problema. E o problema não está só no treinador. Está num conjunto de decisões que resvalaram para um futebol cuja qualidade não se adequa à dimensão do Benfica", assinala o experiente técnico, hoje com 72 anos, para quem existem duas grandes lacunas por preencher no plantel das águias e que conduziram ao atual contexto difícil que o conjunto da Luz atravessa.

"Grimaldo sai e a sua substituição, nem de longe, nem de perto, está ao nível. Gonçalo Ramos sai para o PSG, há Musa - com alguns jogos, mas o [Arthur] Cabral não está ao nível, nem tem o arcaboiço, de um ponta de lança para o Benfica. Isto tem de ser dito de uma forma frontal e clara", atira, a terminar.

O Benfica vem de uma derrota (Real Sociedad) e um empate (Casa Pia).