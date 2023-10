"A jogar em casa, Arouca tem mais hipóteses de vencer o Benfica"

Carlos Pinho tem esperança que o Arouca vença o Benfica esta noite e se apure para a "final four" da Taça da Liga.

Em entrevista a Bola Branca, o presidente do clube da Serra da Freita diz que a sua equipa tem mais probabilidade de vencer porque joga em casa, num encontro entre duas equipas que não estão num bom momento.

"Vamos jogar em casa e temos e outras hipóteses de fazer um jogo melhor. Com o apoio dos adeptos, claro que é mais normal o Arouca ter mais hipóteses de ganhar o jogo. São jogos completamente diferentes do campeonato, e o Arouca também está a passar um momento não positivo, mas tanto Benfica como o Arouca vão fazer um grande jogo e vão tentar ganhar a partida", entende.

Depois de na época passada ter conseguido chegar à "final four" da Taça da Liga, Carlos Pinho tem a ambição de voltar a marcar presença na fase decisiva da prova.

"É um sonho estar na 'final four', já não é a primeira vez. No passado também conseguimos. Vamos tentar conseguir fazer mesmo feito. Claro que tenho sempre esperança, mas tenho a noção que vou defrontar o Benfica. A nossa esperança é a última a morrer. Claro que tenho esperança de fazermos um bom jogo e conseguir passar à fase seguinte", deseja.

O presidente do Arouca espera uma boa casa, mas o momento do Benfica poderá afastar alguns adeptos do estádio: "Vai estar uma boa casa, mas este momento do Benfica não ajuda nada a encher o estádio", conclui.

O Arouca-Benfica da segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga, está marcada para as 20h15.