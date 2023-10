Benfica sobe ao lugar 15 do “ranking” da UEFA

A equipa feminina de futebol do Benfica subiu ao 15.º lugar do “ranking” de clubes da UEFA.

As encarnadas somam agora 22.000 pontos de coeficiente e saltam do lugar 23 em que fecharam a temporada passada. Na primeira presença, a equipa das águias estava no 70.º lugar.

O Benfica está pela terceira vez consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões (e a quarta consecutiva na prova) e alcança o melhor lugar de sempre de uma equipa portuguesa no futebol feminino.

A partir da próxima época, Portugal já terá duas equipas na Champions feminina de futebol.