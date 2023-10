Benfica. David Neres com lesão no menisco

O Benfica confirma que David Neres tem uma lesão no menisco interno esquerdo. Os encarnados não avançam tempo de paragem.

Neres saiu na segunda parte da partida contra o Estrela da Amadora, foi substituído por Di Maria, que regressava de lesão.

A equipa da Luz atualizou este domingo o boletim clínico e há quatro jogadores de baixa.

Para além do extremo brasileiro, também estão “fora de jogo” Bah (edema ósseo do segundo metatarsiano do pé esquerdo), Kokçu (fascite plantar do pé direito) e Musa (amigdalite bacteriana).