Tempestade espanhola a caminho de Portugal na Liga dos Campeões

Ditou o sorteio da Liga dos Campeões que, no mesmo dia, duas equipas portuguesas defrontem rivais do país vizinho na Liga dos Campeões: Real Sociedad e Real Madrid visitam Benfica e Sporting de Braga, respetivamente, na terça-feira. Bola Branca conversou com o responsável de um dos clubes que já defrontou ambos esta época.

Rubén Reyes, diretor desportivo do Getafe, viu a sua equipa perder pela margem mínima na casa dos dois clubes que visitam Portugal esta terça-feira e alerta para os perigos.

Real Sociedad. “Ofensiva e jovem”

O clube do país Basco é “um dos clubes que mais está a crescer em Espanha”, nas palavras de Reyes. Atual quinto classificado da La Liga, quarto da época passada, esta temporada bateu o Getafe por 4-3 com “bis” de Oyarzabal e golos de Takefusa Kubo e Brais Méndez.

“A Real Sociedad vale pelo coletivo, mas tem jogadores que estão em grande forma como o Take Kubo e o Oyarzabal. A linha defensiva também tem estado muito bem. Tenho de destacar o coletivo, que é muito forte, mas assinalo em particular o Kubo, que está a ter um rendimento extraordinário neste início de época”, entende Reyes.

O Benfica contará com os regressos de Di Maria, Kokçu e Bah na receção à Real Sociedad. Para o diretor desportivo do Getafe, todos os regressos são boas notícias para os encarnados, em particular o do argentino.

“Todos conhecemos o Di Maria, é um grande jogador. Mas qualquer regresso de lesão para o Benfica é muito importante. Vão defrontar um rival que lhes vai exigir muito. Que joga muito bem com e sem bola. Todos os jogadores disponíveis serão importantes”, aponta.

Real Madrid “dispensa apresentações”

O campeão espanhol em título visita o Sporting de Braga na liderança do campeonato e em grande forma. Rubén Reyes recordo o jogo do Getade no Estádio Santigo Bernabéu para alerta os minhotos para um gigante que “tem sempre a obrigação de ganhar”.

“Já sabemos como é o Real Madrid. Nós jogámos contra eles no Bernabéu há umas jornadas. Começámos a ganhar, eles empataram. Estivemos assim, perto de pontuar, até aos 95 minutos… Mas nos descontos eles marcaram”, recorda.

Os “merengues” visitam Braga na máxima força. Reyes não esconde que parar a equipa de Carlo Ancelotti não será uma tarefa fácil para os comandados de Artur Jorge, mas lembra que “tudo é possível”.

“É um rival que dispensa apresentações. Tem jogadores determinantes, principalmente Vinícius Júnior, que está a apresentar um rendimento fantástico e a cada dia faz mais a diferença na sua posição. O Real Madrid é um adversário muito complicado de bater, mas tudo é possível”, conclui.

A caminho de um Portugal “atrativo”

Rubén Reyes falou à Renascença, curiosamente, a poucos dias de viajar para Portugal, onde vai observar alguns jogadores que podem ser alvo do Getafe no mercado.

O diretor desportivo do clube da região de Madrid confessa que o campeonato português “é uma competição atrativa, a nível de captação de talento, para os clubes espanhóis”.

“Sabemos que há quatro clubes que marcam a diferença: Sporting, Benfica, Porto e Braga. Saem sempre de lá jogadores interessantes. É uma liga que exporta muitos jogadores, apesar de, depois desses quatro, o nível baixar bastante. Mas é um campeonato que consideramos importante e é muito atrativa para nós”, afirma.