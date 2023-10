Schmidt ainda não sabe se pode contar com Di María, Bah e Kokçu

Di María, Bah e Kokçu já treinaram no Benfica, mas Roger Schmidt não consegue garantir que o trio esteja apto para defrontar a Real Sociedad.

Em conferência de imprensa, o treinador das águias assume-se "feliz por terem treinado hoje", mas ainda não sabe se poderá contar com os jogadores.

"Tenho de falar com eles e com o departamento médico para perceber como podemos gerir amanhã. Não queremos arriscar, mas é um jogo muito importante o que faz com que tenhamos de avaliar. Queremos tê-los na equipa, talvez no banco, talvez de início. Ainda não consigo garantir se estão aptos", termina.

O trio habitualmente titular falhou o jogo da Taça de Portugal frente ao Lusitânia dos Açores por lesão e esteve em dúvida para o jogo na Luz contra os bascos. Nos 15 minutos abertos à comunicação social na véspera do jogo com a Real Sociedad, os três integraram a sessão aparentemente sem limitações físicas.

O Benfica-Real Sociedad está marcado para esta terça-feira, às 20h00.