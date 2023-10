Roger Schmidt: "O nosso objetivo continua a ser passar a fase de grupos"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, garante que o objetivo da equipa continua a ser passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mesmo com as duas derrotas a arrancar a fase de grupos.



Em conferência de imprensa, o treinador alemão garante que o apuramento continua a estar só dependente das águias, na véspera da receção à Real Sociedad.

"O nosso objetivo continua a ser a passar, foi desde início. Neste momento, está tudo nas nossas mãos e não precisamos de ajuda nas outras equipas. Estamos concentrados em cada minuto dos próximos jogos", afirma.

O técnico das águias elogia a Real Sociedad: "É uma equipa que joga um futebol de alta intensidade e taticamente tem uma abordagem muito clara. Têm jogadores disponíveis para os momentos de transição. É uma equipa muito boa e temos de jogar no nosso melhor. Na temporada passada foram excelentes e são uma das melhores equipas de Espanha, neste momento".

Ainda assim, Roger Schmidt quer dar a volta ao mau momento na Champions.

"Não foi o arranque ideal na Liga dos Campeões. Dois penáltis em 10 minutos e uma expulsão contra o Salzburgo e depois perdemos com o Inter. Agora restam quatro jogos e se queremos seguir em frente, temos de dar a volta e contamos com os nossos adeptos", prossiga.

Questionado sobre se a Real Sociedad seria o jogo mais importante da época, Schmidt responde com as vitórias ao FC Porto.

"Os jogos mais importantes no Benfica são sempre contra o Porto e vencemos duas vezes já. Amanhã não será uma decisão final. Percebo a questão e temos ambições na Liga dos Campeões, porque é a maior competição e queremos continuar", prossegue.

António Silva está de regresso às opções depois de cumprir castigo contra o Inter de Milão, na sequência da expulsão contra o RB Salzburgo na primeira jornada. O internacional português acredita que o Benfica "tem a passagem nas mãos".

"Só dependemos de nós próprios, é isso que vamos tentar fazer amanhã", prossegue.

O central reconhece que o Benfica não tem estado tão bem no aspeto defensivo quando comparado com a temporada passada: "Acho que é algo coletivo e estamos a tentar melhorar, esperamos reverter".

O Benfica-Real Sociedad joga-se, esta terça-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.