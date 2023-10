Lesionado André Silva falha confronto com o Benfica

O internacional português André Silva vai falhar o jogo frente ao Benfica. O avançado está fora dos convocados da Real Sociedad para o encontro na Luz.

André Silva está lesionado no gémeo da perna esquerda e fica fora da lista de convocados, tal como Kieran Tierney e Odriozola.

Para sonhar com os oitavos de final, o Benfica está praticamente obrigado a vencer a Real Sociedad, no Estádio da Luz, após derrotas com o RB Salzburgo e o Inter de Milão.

O Benfica-Real Sociedad está marcado para esta terça-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.