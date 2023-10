Di María, Kokçu e Bah de regresso aos treinos na véspera da Real Sociedad

Di María, Kokçu e Alexander Bah estão de regresso aos treinos no Benfica e poderão ser opção para o jogo da Liga dos Campeões frente à Real Sociedad.

O trio habitualmente titular falhou o jogo da Taça de Portugal frente ao Lusitânia dos Açores por lesão e esteve em dúvida para o jogo na Luz contra os bascos. Nos 15 minutos abertos à comunicação social na véspera do jogo com a Real Sociedad, os três integraram a sessão aparentemente sem limitações físicas.

A confirmar-se o regresso, são reforços de peso para Roger Schmidt para um jogo importante na Liga dos Campeões.

Para sonhar com os oitavos de final, o Benfica está praticamente obrigado a vencer a Real Sociedad, no Estádio da Luz, após derrotas com o RB Salzburgo e o Inter de Milão.

Schmidt fará a antevisão ao encontro às 13h00 e confirmará a disponibilidade dos três jogadores.

O Benfica-Real Sociedad está marcado para esta terça-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.