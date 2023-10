Benfica espera "muitas dificuldades", mas acredita que pode fazer história

O Benfica espera "muitas dificuldades" na fase de grupos da Liga dos Campeões, contudo, acredita que é possível, pela primeira vez na história do futebol feminino português, chegar aos quartos de final.

Assim o diz o "team manager" das campeãs nacionais, depois de ser conhecida a composição do grupo A da prova: Barcelona e Rosengard, repetição do grupo do Benfica da temporada passada, mais Eintracht Frankfurt. Em declarações partilhadas com a Renascença, Luís Batista elogia as campeãs em título e a terceira melhor equipa da Alemanha, além de avisar que bater as campeãs suecas também não será fácil.

"Vamos esperar muitas dificuldades, porque esta fase da Liga dos Campeões a isso obriga. Todas as equipas serão muito competitivas. Estamos afalar de duas equipas com ligas muito fortes na Europa, a alemã e a espanhola, e de um Rosengard que, não sendo tão forte, apresentou, no ano passado, algumas dificuldades, que conseguimos superar. Esperemos que este ano, e vamos trabalhar para isso, consigamos ultrapassá-las e ir ao encontro do objetivo do clube, que é estar nos quartos de final pela primeira vez", afirma.