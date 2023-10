Benfica com Barcelona, Rosengard e Eintracht na Liga dos Campeões feminina

Barcelona e Rosengard, pelo segundo ano consecutivo, e Eintracht Frankfurt são os adversários do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.

As campeãs nacionais ficaram inseridas no grupo A, com as campeãs espanholas e europeias, as campeãs suecas, dois reencontros, e uma das mais fortes equipas alemãs - o Eintracht terminou a Bundesliga no terceiro lugar, apenas atrás dos "papões" Bayern e Wolfsburgo.



O Benfica volta, então, a ter o Barcelona e o Rosengard no grupo da Champions, como na temporada passada, assim como uma equipa alemã. Só varia o nome: em 2022/23, foi o Bayern de Munique.

O Benfica ultrapassou as norte-irlandesas do Cliftonville, as letãs do Riga e as cipriotas do Apollon para chegar à fase de grupos da Champions pela terceira temporada consecutiva. Agora, tentará alcançar, pela primeira vez na história do futebol feminino nacional, os quartos de final.

Todos os grupos:





Grupo A

Barcelona

Rosengard

Benfica

Eintracht Frankfurt

Grupo B

Lyon

Slavia de Praga

St. Polten

Brann

Grupo C



Bayern de Munique

Paris Saint-Germain

AS Roma

Ajax

Grupo D



Chelsea

Real Madrid

Hacken



Paris FC