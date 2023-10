Schmidt gostaria de segurar Rafa, "mas ele é muito claro nas suas ideias"

Roger Schmidt gostaria de continuar com Rafa Silva no Benfica para lá desta época, no entanto, sabe que o avançado é de ideias firmes.

O ex-internacional português, de 30 anos, termina contrato com o Benfica no final da temporada, o que significa que, em janeiro, pode comprometer-se com novo clube para a próxima época.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador do Benfica diz ter ficado "muito feliz" por Rafa ter aceitado continuar em 2023/24. Schmidt falou com o extremo no início da pré-época: "Ele é sempre muito honesto comigo e com ele próprio, veremos o que acontece."

"Agora, cabe a ele e a quem toma decisões no clube falarem do assunto. Mas conheço o Rafa, é muito claro nas suas ideias, por isso, quando quiser fazer algo diferente no final da carreira, tomará essa decisão", diz.

Neste momento, Schmidt está "completamente focado em apoiar Rafa tanto quanto possível, para que faça fazer uma grande época".

"No final, ele tomará a sua decisão. Toda a gente no Benfica gostaria de o manter aqui, talvez até ao fim da carreira, mas com jogadores na sua idade, e com a sua história no Benfica, temos de respeitar que pensem no seu futuro", reconhece o treinador alemão.

Rafa Silva chegou ao Benfica em 2016/17, proveniente do Braga. Tem contrato até junho de 2024 e cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Esta época, leva três golos e cinco assistências em 11 jogos.