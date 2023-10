Kokçu, Bah e Di María fora da Taça e em dúvida para a Champions

Orkun Kokçu, Alexander Bah e Ángel di María estão fora do jogo da Taça de Portugal com o Lusitânia e em dúvida para a receção à Real Sociedad, para a Liga dos Campeões, revela Roger Schmidt esta quinta-feira.

Em conferência de imprensa, o treinador do Benfica também risca Otamendi e Trubin do onze titular, para Angra do Heroísmo.

"Temos alguns jogadores lesionados. Orkun, Alex Bah, Ángel Di María não estão prontos para amanhã [sexta-feira], mas esperamos conseguir recuperá-los para terça-feira. Nico Otamendi e Trubin chegaram hoje [esta quinta-feira] das seleções, por isso também não vão jogar. Obriga, desde logo, a algumas mudanças no one inicial", refere.

São já cinco mudanças no onze do Benfica frente ao Lusitânia. O caso de Kokçu, Bah e Di María, três habituais titulares, preocupa especialmente o Benfica, uma vez que o encontro com a Real Sociedad poderá ser decisivo para as contas da Champions, considerando que os encarnados têm apenas um ponto ao fim de duas jornadas da fase de grupos.

Proibido subestimar o Lusitânia

Para já, contudo, Schmidt foca-se na Taça e em evitar que os jogadores "subestimem o adversário". O Lusitânia dos Açores milita no Campeonato de Portugal, quarta divisão, mas o técnico não quer surpresas.

"Jogar com equipas de divisões inferiores é um desafio, eles não têm nada a perder e têm muita motivação, mas nós também", vinca, acrescentando que exige que a sua equipa "respeite todos os adversários".

"Sempre que vestimos a camisola do Benfica, temos o dever de fazer grandes exibições e fazer tudo para vencer", sublinha.

O facto de ser o primeiro jogo depois da pausa internacional aumenta o nível de dificuldade, e mais ainda sendo a uma sexta-feira à tarde. Porém, Roger Schmidt só pensa em "vencer esta competição".

O Lusitânia-Benfica, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, está marcado para sexta-feira, às 16h30, no Estádio João Paulo II. Terá relato em direto e acompanhamento ao minuto, no site da Renascença.