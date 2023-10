Balneário do Lusitânia está “tranquilo” e com vontade de defrontar o Benfica

Em véspera de receber o Benfica na terceira eliminatória da Taça de Portugal, o treinador do Lusitânia dos Açores dá garantias de ter um balneário “tranquilo”.

Ricardo Pessoa descreve serenidade, ainda que admita que os atletas estão com “vontade que o jogo comece”, já que, para a maioria, é a primeira vez jogam diante de um clube da dimensão dos encarnados.

“Os jogadores estão tranquilos. Obviamente há alguma ansiedade, alguma vontade que o jogue comece, até porque é a primeira vez que defrontam um grande. Aquilo que eu peço é que desfrutem do jogo e deixem essa ansiedade de lado, porque se o fizerem vão fazer muito daquilo de que são capazes”, afirma, em entrevista a Bola Branca.

Ricardo Pessoa sabe que o favoritismo está do lado da equipa de Roger Schmidt, mas diz à Renascença que prefere não mudar a forma de jogar do Lusitânia, mantendo o estilo apresentado nos jogos da série C do Campeonato de Portugal.

“Esperamos, obviamente, um jogo muito complicado, até pela grandeza do clube que vamos defrontar. Sabemos que o favoritismo é do adversário, mas não vamos alterar a nossa ideia e a nossa forma de jogar. Apesar de ser um jogo contra um colosso do futebol, não seria benéfico para os jogadores alterar para algo a que eles não estão habituados”, explica.

O Sport Club Lusitânia lidera a série C do Campeonato de Portugal ao fim de seis jogos realizados. Chega à terceira eliminatória da Taça de Portugal após eliminar o Marialvas, da distrital de Coimbra, na segunda ronda.

O Lusitânia-Benfica está agendado para as 16h30 de Portugal Continental desta sexta-feira no Estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo. O jogo tem relato e acompanhamento ao minuto em rr.pt.