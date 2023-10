Schmidt. “Não interessa como, interessa que ganhámos. E merecemos ganhar”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, não deixa dúvidas, após o triunfo difícil contra o Estoril: “Não interessa como, interessa que ganhámos. E merecemos ganhar”.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos encarnados referiu: “Quando não concretizámos as nossas oportunidades no início, temos de ficar calmos. É preciso paciência e acreditar até ao fim”.

Schmidt elogiou o adversário. “O Estoril é melhor do que a posição que ocupa na tabela. É uma boa equipa, com jogadores muito bons no contra-ataque e mostrou isso hoje. Foi um teste difícil”.

Já sobre as várias alterações no onze base, o técnico da Luz não foi muito expansivo.

“Não posso explicar as mudanças. Às vezes temos de mudar. Alguns jogadores estavam lesionados como Di María, o Kokçu e o Bah e tivemos de mudar. Foram algumas das razões, mas não posso explicar todas as mudanças”.

O campeonato vai agora parar para dupla jornada de seleções e Roger Schmidt considera que “foi importante ganhar pela nossa situação na Liga. Perdemos o primeiro jogo e depois, ganhámos sete seguidos. Temos de usar esta confiança e o sucesso recentemente para evoluir porque há margem para isso”.

O Benfica venceu o Estoril, por 1-0, com golo de António Silva, aos 93 minutos.