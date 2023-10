Roger Schmidt: "Estamos num nível bom, mas ainda não de topo"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, confirma as ausências de Bah e Di María para o jogo com o Estoril e assume que as águias ainda não conseguiram replicar as exibições da temporada passada.

"Ainda não estamos num nível de topo, mas estamos num bom nível. Vai ser sempre difícil igualar a época passada. Quase igualamos o recorde máximo de pontos, na Liga dos Campeões foi o recorde pontual na fase de grupos e fomos aos quartos de final. É muito difícil repetir isso. Foi uma época incrível e agora temos de voltar a encontrar o equilíbrio certo", diz, em conferência de imprensa.

Bah e Di María falham o jogo com o Estoril, mas "não sofreram lesões graves". "Talvez possam voltar à equipa logo depois da pausa para as seleções", explica.

Antes da pausa, as águias têm uma curta deslocação ao terreno do Estoril, com novo treinador Vasco Seabra. Os lisboetas estão em zona de descida, mas Roger Schmidt deixa alertas.

"O Estoril é mais forte do que a classificação mostra. Tiveram algum azar em alguns resultados, é um treinador novo, precisamos de estar bem preparados e concentrados. É um jogo muito importante antes da pausa", atira.

Questionado sobre as críticas de rodar muito a equipa nesta temporada, Schmidt diz que "não há uma regra dourada. É preciso ajustar quando tens de ajustar".

"Não estamos no topo ainda, o balanço da equipa não está perfeito. Estamos com algumas dificuldades para estar no topo durante os 90 minutos. Os adversários têm mais oprtunidades do que na época passada. Mas já mostramos um futebol fantástico no ataque. A principal tarefa para aumentar a intensidade nos 90 minutos", analisa.

Arthur Cabral custou 20 milhões de euros, mas ainda não marcou com a camisola do Benfica. O técnico nega problemas físicos e elogia o brasileiro.

"Está a trabalhar bem, não é fácil adaptar-se rapidamente ao nosso estilo de jogo, principalmente sem pré-época. Temos tempo para ele se adaptar, também não estava habituado a jogar com tantos jogadores à volta, era mais um ponta de lança solitário antes", termina.

O Estoril-Benfica joga-se este sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.