Roger Schmidt assume desentendimento com João Victor

Roger Schmidt, treinador do Benfica, assume que teve um desentendimento com João Victor.

O defesa ficou fora do último jogo, em Milão, por mau rendimento no treino, segundo o jornal "Record". O técnico das águias negou-se a comentar o caso nas conferências de imprensa relacionadas com o Inter, mas hoje confirma a situação.

"Ele está desiludido porque não tem jogado e entendo isso a 100%. Não é fácil ser justo para todos e tenho de tomar decisões, mas não posso aceitar que isso afete a performance no treino. É uma regra. Mesmo que estejam numa situação difícil, têm de ser profissionais. Podem estar chateados comigo", assume.

Ainda assim, Schmidt garante que o assunto "está resolvido". "Falei com ele e é um jogador normal no grupo", conclui.

João Victor, de 25 anos, soma apenas 25 minutos no jogo frente ao Vitória de Guimarães.

Enquanto central, está atrás de Otamendi, António Silva, Morato e Tomas Araújo, mas é opção como lateral-direito, uma vez que há apenas Bah como solução.

João Victor chegou na época passada ao Benfica. Lesionou-se na última partida pelo Corinthians, acabou por fazer apenas 3 jogos pelas águias e foi emprestado em janeiro ao Nantes.