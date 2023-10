Benfica vence, Sporting empata na Taça da Liga

O Benfica venceu o Ouriense, por 3-1, na primeira mão dos quartos de final da Taça da Liga feminina de futebol.

Com muitas poupanças, as encarnadas marcaram por Nycole e Alidou, que bisou.

Já as visitantes apontaram o único tento por Margarida Caniço, perto do final da partida realizada no Benfica Campus.

Já o Sporting empatou em casa contra o Marítimo, por 1-1.

As insulares marcaram primeiro, por Laura Luís, mas Cláudia Neto empatou para as leoas.

Esta quinta-feira jogam Sp. Braga vs Valadares Gaia e Famalicão contra Racing Power.