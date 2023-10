Roger Schmidt reclama penálti não assinalado em Milão

Roger Schmidt, treinador do Benfica, reclama um penálti por assinalar a favor das águias na primeira parte do jogo em Milão.

Em declarações à Eleven Sports, o técnico não compreendo o motivo para o VAR não ter sequer avaliado o lance sobre David Neres: "A primeira parte foi equilibrada, tivemos alguns bons momentos, mas faltou o penálti. Era 100% penálti. Não entendo o motivo para não ter sido verificado".

No entanto, o técnico reconhece que o Inter esteve melhor e por cima no segundo tempo.

"Eles fizeram pressão, muitos cruzamentos difíceis de defender. É o que se podia esperar quando se joga aqui. Eles marcaram e perdemos, a vitória deles foi merecida, tiveram mais oportunidades. Mas tivemos algum azar porque era penálti", afirma.

Bah saiu lesionado na primeira parte. O problema é no pé "e já vem de trás". "Tem conseguido jogar, mas hoje tivemos de o tirar", atira.

Tomás Araújo entrou para o lugar e Schmidt explica que "quis manter Aursnes no meio-campo. Era preciso um jogador bom na área, o Tomás é rápido e bom nos duelos. Acho que foi uma boa decisão", conclui.

Sobre as contas do apuramento, com as águias sem qualquer ponto somado em dois jogos, Schmidt afirma apenas que "estão difíceis".