Bruno Caires dá razão a Schmidt. "Empate com o Inter não deixa de ser bom resultado"

Bruno Caires, antigo médio do Benfica, aceita o discurso prudente de Roger Schmidt, que reconheceu, na antevisão do jogo da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões, que vencer em casa do Inter de Milão "seria fantástico", mas "um empate também seria bom".

Em declarações a Bola Branca, Caires assume que a derrota da primeira jornada na receção ao Salzburgo "não estava na expectativa, para as ambições do Benfica", pelo que pontuar no terreno do maior candidato à passagem aos oitavos de final, neste cenário, será sempre positivo.

"Pontuar fora na Liga dos Campeões é sempre importante, mas acredito que o Benfica queira ganhar. Agora, o empate, não perdendo, não deixa de ser um bom resultado para o futuro na Champions", assume.

Na opinião de Bruno Caires, compete ao Benfica ser ambicioso em todas as frentes. Daí que o antigo jogador não trocasse um bom resultado, na Liga dos Campeões, diante do Inter, por uma vitória na Amoreira, sobre o Estoril, no sábado, a contar para a jornada 8 do campeonato:

"O Benfica tem ambições de, pelo menos, passar a fase de grupos [da Champions], portanto, tem equipa para se bater hoje [esta terça-feira] contra o Inter, sabendo que é um jogo difícil e fora, e para o campeonato também tem mais que soluções para ganhar o jogo. Portanto, o Benfica tem de fazer sempre o máximo para conquistar os três pontos."



Consistência defensiva para que a história não se repita

O Inter é um adversário bem familiar para o Benfica - eliminou a equipa portuguesa nos quartos de final da Liga dos Campeões da última época.

Em Milão, esta noite, exige-se à equipa de Roger Schmidt um enorme rigor no plano defensivo, frente a "uma boa equipa" que marcou cinco golos aos encarnados no conjunto das duas mãos desse duelo e que, no entender de Bruno Caires, "melhorou da temporada passada para esta".

"Estão a jogar bem. Vai ser um jogo difícil, em que o Benfica também pode ter as suas possibilidades, no futebol a bola é redonda. Tem de estar muito concentrado e, defensivamente, tem de estar muito forte", alerta.

A concluir estas declarações à Renascença, Bruno Caires confia que a vitória sobre o FC Porto, na última jornada do campeonato, "é uma moralização muito grande para o Benfica", para o jogo com o Inter.



Encontro esse, entre Inter de Milão e Benfica, que está marcado para esta terça-feira, às 20h00, em San Siro, e que terá relato online e acompanhamento ao minuto, no site da Renascença, em rr.pt.