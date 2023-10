Bernat assume que "Inter foi um justo vencedor"

Juan Bernat, lateral do Benfica, assume que o Inter de Milão foi "um justo vencedor" e que as contas do apuramento ficam "muito complicadas".

Em declarações à Eleven Sports, o internacional espanhol lamenta a estreia com derrota na equipa das águias: "Estivemos bem na primeira parte com algumas oportunidades, mas eles foram superiores na segunda e foram justos vencedores".

O defesa olha para as contas do grupo, com o Benfica no último lugar sem pontos, e destaca a importância de vencer a dupla jornada com a Real Sociedad.

"As coisas ficam muito complicadas, temos agora dois jogos seguidos com a Real Sociedad, queremos os seis pontos. Seria importante para nós", atira.

Bernat estreou-se no Benfica e foi direto à titularidade. O defesa reconhece que "não chegou a 100% fisicamente". "Foi por isso que demorou a estreia. Estou feliz por estrear-me, tinha muita vontade de jogar, esperamos que agora venham resultados melhores".

Trubin foi uma das figuras do Benfica com várias defesas importantes.

O novo guarda-redes das águias assume "um bom jogo individual, mas o que importa é o resultado". "Estamos desiludidos", lamenta.

"Todos sabem que o Inter é um dos maiores clubes da Europa, claro que jogos na Champions dão muito trabalho. Eles jogaram bem, cometemos alguns erros, tivemos também algum azar, mas o futebol é assim. Vamos lutar até ao último segundo", termina.