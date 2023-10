Benfica joga sem, mas pelos adeptos para inverter a história

Rui Costa espera que o Benfica faça história e vença, pela primeira vez, em San Siro, mesmo sem o apoio dos seus adeptos.

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, em Itália, o presidente encarnado está "muito confiante" e sublinha que "onde o Benfica entra em campo, entra sempre com a ambição de vencer".

"É um facto que nunca se ganhou em San Siro, nem ao Inter em San Siro, mas onde o Benfica não vai olhar para o historial. Vai é olhar para o jogo de hoje [esta terça-feira] e vai fazer tudo para ganhar", frisa.

Longe das bancadas, mas perto do coração

O Benfica foi proibido de vender bilhetes aos seus adeptos para este jogo, como castigo da UEFA, devido ao comportamento dos seus simpatizantes na visita ao Inter de Milão da temporada passada.

Rui Costa assume que é "uma contrariedade grande" não poder ter apoio nas bancadas, em especial "para um clube que vive de e para os adeptos".

"Infelizmente, vamos ter de jogar assim, mas vamos ter de jogar por eles também", assinala.

Jogo "especial" para o "milanista" Rui Costa

O presidente do Benfica jogou 12 anos em Itália: sete na Fiorentina e cinco no AC Milan, o rival citadino do Inter. Para o antigo internacional português, é sempre "especial" visitar Itália com o Benfica.

"Joguei no rival da cidade, mas não é uma vingança, não odeio o Inter. Respeito todos os clubes. Mas obviamente sou 'fiorentini' e 'milanista'", atira entre sorrisos.

O Inter de Milão-Benfica, da segunda jornada do grupo D da Champions está marcado para esta terça-feira, às 20h00, em San Siro, e terá relato online e acompanhamento ao minuto, no site da Renascença.