Roger Schmidt: "Vencer o Inter seria fantástico, empate também seria bom"

O treinador do Benfica assume que um empate em casa do Inter de Milão seria um bom resultado. Roger Schmidt reconhece que a situação na Liga dos Campeões "está mais difícil" após a derrota com o Salzburgo na primeira jornada, mas não acredita que o jogo em Itália seja decisivo para o apuramento.

"A última época começou melhor para nós com uma vitória e isso torna tudo mais fácil. Aqui perdemos o primeiro jogo, não é fácil. São só seis jogos, a situação está mais difícil. O jogo não vai ser decisivo, não estamos a olhar para o global, estamos só focados nos 90 minutos de amanhã. Vencer seria excelente, um empate também seria bom", disse, em conferência de imprensa.

Schmidt acredita que o Inter "continua tal como terminou a época passada" e garante que não há qualquer sensação de vingança após a eliminação frente aos "nerazzurri" nos quartos de final da Liga dos Campeões.

"O Inter mereceu passar às meias, aceitamos isso. Tentamos de tudo, eles acabaram por ganhar em nossa casa. Mas isso é história, é uma nova época. Não há ligação", atira.

A equipa de Inzaghi lidera o campeonato e com um Lautaro Martínez em grande forma, que apontou um "poker" no último jogo da Serie A. Schmidt destaca a continuidade no clube.

"Não perderam muitos jogadores. É o mesmo treinador, estão habituados, jogam muito bem. Vai ser um desafio, na última época era uma situaçao semelhante, estivemos bem, era possível ter passado. Não temos medo, nunca temos medo. Respeitamos o adversário, são uma equipa completa, defendem bem, atacam bem. Temos de nos preparar para tudo", atira.

João Victor ficou fora da lista de convocados e o jornal "Record" garante que Schmidt excluiu o jogador por falta de empenho no trabalho diário.

Questionado sobre o assunto, o treinador do Benfica recusou-se a comentar: "Não vou comentar hoje esse caso".

O Inter de Milão-Benfica joga-se esta terça-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.