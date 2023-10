João Mário ou Neres? Di María remete para o treinador, mas o Benfica "é ofensivo com os dois"

David Neres ou João Mário para defrontar o Inter de Milão? Ángel Di María remete a dúvida para o treinador Roger Schmidt, mas garante que a equipa foi ofensiva com os dois jogadores em campo.

"É uma pergunta mais para o treinador, ele decide quem joga. Vencemos e fomos ofensivos com o João Mário e com o Neres. O Neres é mais rápido, pode haver uma diferença, até pelo um para um, mas fomos sempre ofensivos com um e outro. Temos todos de defender, sem isso não é possível no futebol de hoje. As decisões são do mister", afirmou, em conferência de imprensa.

Di María leva seis golos esta época e tem sido feliz no regresso ao Benfica. O argentino não espera ser sempre protagonista, até porque "não dá sempre para ser decisivo", mas assume felicidade com o bom momento.

"Estou muito feliz por como estão a correr as coisas. Estou muito feliz aqui, sinto-me em casa. É um bom momento e isso é fundamental para ajudar a equipa a ganhar e crescer", explica.

O avançado garante que não recebeu qualquer proposta do Inter no verão e que "só recebeu a proposta do meu amigo presidente", referindo-se a Rui Costa.

Di María acredita que o Benfica terá um "jogo difícil, num ambiente que empurra o Inter". "Estão iguais ao ano passado, em primeiro na liga, jogam bem e estão num grande momento", termina.

O Inter de Milão-Benfica joga-se esta terça-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.