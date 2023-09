Trubin "não está nada nervoso" para o primeiro clássico pelo Benfica

Roger Schmidt garante que Anatoliy Trubin já ultrapassou os nervos e que está pronto para o clássico para o FC Porto, na sexta-feira.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro da jornada 7 do campeonato, esta quinta-feira, o treinador do Benfica defende o guarda-redes ucraniano, de 22 anos, da perceção público dos erros que cometeu frente ao Salzburgo, logo ao primeiro jogo no Estádio da Luz.

"Ele não está nada nervoso. Claro que não teve o melhor começo no nosso estádio, mas depois acalmou e equilibrou o seu desempenho. Cada jogo que fizer vai ajudá-lo a melhorar, a conhecer os colegas e a integrar-se. Não vejo o jogador a pensar neste tipo de detalhes", garante.

O técnico alemão, que apostou em Trubin após a saída de Vlachodimos, mostra plena confiança no jovem: "Vai fazer um bom jogo amanhã."

O Benfica-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 20h15, no Estádio da Luz. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.