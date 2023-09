Schmidt atribui "peso nulo" à história frente ao FC Porto

Roger Schmidt descarta a importância da história e da estatística para o clássico com o FC Porto, a contar para a sétima jornada do campeonato.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, esta quinta-feira, o treinador do Benfica desvaloriza o facto de os encarnados terem registo negativo nos últimos confrontos com o rival na Luz - desde 2013, ganharam apenas dois de 11 jogos com o Porto, empataram quatro e perderam cinco.



"Isso faz parte da história. São estatísticas. Isso não é o meu trabalho. Este jogo nada tem a ver com os anteriores e nada a ver com o jogo da Supertaça. Vão ter um peso nulo no jogo de [sexta-feira]. A equipa tem de estar preparada. Quem encontrar o domínio e for mais eficaz vai ganhar. As duas equipas vão estar muito preparadas e motivadas para dar tudo pelos três pontos. Espero que sejamos nós", vinca.

A importância de ganhar pontos aos rivais

Schmidt espera "um jogo de topo", entre duas equipas "que se respeitam muito", e lembra que ele próprio já tem "mais experiência" em clássicos.

O alemão conhece bem os pontos fortes do FC Porto, que "ganha muitos jogos e tem uma mentalidade muito forte", além de ser uma equipa "muito disciplinada e com muita qualidade individual".

"Isto faz parte das equipas que lutam por títulos e ganham muitos jogos", elogia, embora sublinhe que o Benfica quer impor a sua força em casa: "É o nosso estádio. É uma oportunidade de ganhar três pontos a um adversário direto."



O Benfica-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 20h15, no Estádio da Luz. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.