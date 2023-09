Roger Schmidt ainda não decidiu entre António Silva e Morato

Roger Schmidt ainda não decidiu se joga António Silva ou Morato, no clássico frente ao FC Porto.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo da jornada 7, esta quinta-feira, o treinador do Benfica admite que "ainda não [decidiu] nada".

"Ainda tenho tempo. Agora temos mais opções e na próxima semana temos o Inter [para a Champions]. Mas claro que o que interessa agora é o FC Porto. Ambos têm estado bem no treino. Precisamos destes centrais todos, especialmente nesta fase. O Morato esteve bem frente ao Salzburgo e contra o Portimonense. É bom ter esta concorrência nas posições. [Sexta-feira] vou tomar uma decisão", sublinha.

Schmidt também tem dúvidas a dissipar na ala esquerda. Fredrik Aursnes foi o escolhido no arranque do campeonato, David Jurásek entrou ao intervalo frente ao Portimonense e Juan Bernat, uma das contratações mais sonantes do defeso, aguarda pela primeira oportunidade. O treinador não levanta o véu.

"Jurásek jogou [em Portimão] porque está fisicamente apto e precisa de jogar, está a melhorar e os 45 minutos que fez foram bons para ele. Vamos dar-lhe esses minutos sempre que possível. É uma opção para o onze. O Bernat também está a ganhar rotinas", vinca.

Outra incógnita é sobre David Neres e Ángel Di María. O argentino está apto e o brasileiro entrou bem na equipa em Portimão. Podem jogar juntos?

"Depende muito do momento dos jogadores e da abordagem da equipa ao jogo. A definição do onze também implica ter boas opções no banco para lançar durante o jogo. É preciso ter esse equilíbrio e é assim que podemos ser campeões. Precisamos de ter jogadores de topo no banco", refere Schmidt.

(em atualização)