Aursnes e Bah coincidem ao jogo 50 pelo Benfica. “Atingi um nível que nunca pensei”

O polivalente Fredrik Aursnes chegou aos 50 jogos oficiais pelo Benfica e diz-se muito orgulhoso.

"Tem sido um percurso muito bom, porque, para ser sincero, aqui tenho jogado o melhor futebol da minha carreira e sinto que atingi um nível que nunca pensei que existisse em mim”, referiu à BPlay.

O médio norueguês continuou os elogios: “Estou muito grato à equipa e aos jogadores que me rodeiam por jogarem tão bom futebol e por conseguirem retirar o melhor de mim. Tem sido um percurso muito bom e tenho desfrutado muito".

Aursnes acrescentou: "Fico muito orgulhoso sempre que visto esta camisola. É realmente um clube muito bom para se estar e todo o clube, os jogadores, a equipa técnica e os treinadores têm sido muito bons para comigo, desde que aqui cheguei. Tem sido um bom percurso até agora. Foi um enorme passo para mim ter vindo para aqui”.

Recordo-me do meu primeiro jogo, uma viagem fora de casa [com o Boavista]. Estavam tantos adeptos do Benfica no estádio. Foi uma experiência completamente nova, por isso foi fantástico presenciá-lo e fazer parte disso".

A próxima partida dos encarnados vai ser contra o FC Porto. Aursnes não tem dúvidas: vai ser uma "partida muito importante".

Também o lateral direito Bah chegou à marca dos 50 jogos de águia ao peito: “Desde que comecei a jogar futebol, nunca pensei que fosse jogar num clube como o Benfica, portanto, ter já 50 jogos deixa-me muito orgulhoso. Sinto-me muito honrado por vestir ter esta camisola”.

Já sobre a partida contra os dragões: “Espero que seja um jogo muito bem disputado e espero que o estádio fervilhe, como se diz em dinamarquês. Sei que os adeptos estão prontos, têm estado sempre prontos de todas as vezes que estamos juntos. Por isso, também temos de estar prontos e estou certo que estaremos".

O Benfica – FC Porto está marcado para a próxima sexta-feira, às 20h15.