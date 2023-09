Bruno Basto prevê regresso de António Silva ao onze do Benfica no clássico

O antigo lateral do Benfica Bruno Basto confia que António Silva regressará ao onze dos encarnados no clássico frente ao FC Porto.

Roger Schmidt elogiou as duas últimas exibições de Morato no centro da defesa, contudo, Bruno Basto acredita que chegou a hora de devolver o lugar a António Silva. Ainda assim, também admite a possibilidade de o brasileiro jogar, já que irá ser utilizado na Liga dos Campeões.

"O António tem sido indiscutível na defesa do Benfica. É um jovem com muito talento, mas Roger Schmidt quis dar algum alguns minutos ao Morato para poder para estar nas melhores condições para jogar na Liga dos Campeões. Não sei qual a ideia do treinador contra o Porto, mas jogando um ou outro, acho que a equipa vai estar preparada para dar o seu melhor", assegura, em entrevista a Bola Branca.



Bruno Basto considera que o Benfica está, hoje em dia, "muito mais apetrechado de soluções em todas as áreas da defesa", mesmo tendo recorrido a Aursnes como lateral-esquerdo neste arranque de época:

"O Benfica este ano tem boas hipóteses de rodar alguns jogadores, dando também descanso, devido a tantas competições em que estão inseridos."

Estatística não entra em campo

A última vitória encarnada contra o Porto na Luz é de 2018. Bruno Basto admite que "contra factos não há argumentos" e que os dragões "têm sido uma equipa demolidora" em casa do rival", mas relativiza.

"O FC Porto é um grande adversário, mas o Benfica tem todas as possibilidades de ganhar, como o Porto seguramente irá tudo fazer para levar de vencida o jogo. As estatísticas servem para termos algumas análises, mas a realidade é o próximo jogo que vai ditar", finaliza.

O Benfica-FC Porto está marcado para as 20h15 de sexta-feira, na Luz, e terá relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.