Musa integra convocados da Croácia e Trubin da Ucrânia

Dois jogadores do Benfica foram chamados às respetivas seleções para os próximos jogos de apuramento para o Euro 2024: Petar Musa pela Croácia e Anatoliy Trubin pela Ucrânia.

O avançado croata, que tem quatro internacionalizações e ainda está a zero em golos, está entre os escolhidos de Zlatko Dalic para os duelos com a Turquia (12 de outubro) e País de Gales (15), ambos a contar para o Grupo D.



O guarda-redes ucraniano (sete internacionalizações), que foi titular nos últimos três encontros do Benfica, integra uma lista de que também faz parte Roman Yaremchuk, antigo avançado da equipa lisboeta, agora no Valência. A Ucrânia integra o Grupo C e vai defrontar em outubro a Macedónia do Norte (14) e Malta (17).