Rui Costa. “Ganhar não nos dá descanso. Aumenta a nossa responsabilidade”

O presidente do Benfica, Rui Costa, diz estar “orgulhoso do desempenho desportivo da última época, orgulhoso da mobilização e apoio dos sócios ao longo do último ano, orgulhoso do equilíbrio financeiro alcançado”.

Em discurso, durante a Assembleia-Geral do Benfica, o líder encarnado garante, no entanto, que “queremos mais”. “Ganhar não nos dá descanso. Pelo contrário, aumenta a nossa responsabilidade”.

“No Benfica a ambição tem que ser sempre máxima e os títulos conquistados são um passado que nos envaidece, sim, mas que, igualmente, nos responsabiliza e nos motiva para novas glórias", acrescentou.

Por exemplo, “nas seis modalidades mais mediáticas, o futebol e as cinco de pavilhão, ganhámos 8 de 12 campeonatos possíveis e conquistámos cerca de 60% dos troféus disputados. Mais títulos do que todos os outros clubes juntos”.

Também o “Benfica Olímpico” conseguiu “performances notáveis” na canoagem, no atletismo e na natação.

"Já esta temporada começámos a época com a conquista de seis supertaças e dois troféus oficiais. Ganhámos tudo desde que a nova época começou. Ganhámos todas as competições oficiais disputadas em Portugal. Todas (…) São muitos os campeões e todos merecem o nosso apreço e gratidão”.

Para além do desportivo, Rui Costa elogiou ainda a “solidez económica” do clube. "Sucesso desportivo e solidez económica foi sempre o nosso pressuposto. E cumprimos".

O presidente do clube da Luz deu ainda conta do crescimento do número de sócios (quase mais 40 mil) e lembrou que o Benfica teve “as 16 maiores assistências da Liga”.

A fechar, prometeu que seria dado um ponto da situação sobre a auditoria ainda esta sexta-feira.