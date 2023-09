Di María: "Tenho a certeza que vamos chegar muito longe"

Ángel Di María acredita que a entrada em falso do Benfica na Liga dos Campeões não se espelhará no resto da competição.

Os encarnados perderam com o Salzburgo, por 2-0, na Luz, num jogo em que cometeram dois penáltis - o primeiro falhado pelos austríacos - e tiveram um jogador expulso. Em "post" no Instagram, Di María mostra-se confiante para as próximas cinco jornadas da fase de grupos.

"Não foi o começo que queríamos, mas merecíamos muito mais do que o que se vê no resultado. Jogando assim e demonstrando este caráter, estou seguro de que vamos chegar muito longe", escreveu.

O internacional argentino manifesta-se "orgulhoso" da equipa e agradece aos adeptos "pelo carinho e apoio durante todo o jogo". Agora, o Benfica vai "continuar a trabalhar duro", para melhorar os resultados.

O Benfica perdeu 2-0 com o Salzburgo, na primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões. Na próxima jornada, a equipa de Roger Schmidt visita o Inter de Milão, "carrasco" na prova na temporada passada.