Derrota do Benfica é "experiência dolorosa, mas importante" para Trubin

Anatoliy Trubin considera que a derrota do Benfica na receção ao Salzburgo, por 2-0, foi uma "experiência dolorosa, mas importante".

O guarda-redes ucraniano cometeu uma grande penalidade, falhada pelos austríacos, e errou no segundo golo, na estreia dos encarnados na Liga dos Campeões esta época. No Instagram, assume desilusão, contudo, manda também uma mensagem de esperança para o futuro.

"Não foi o resultado, nem a exibição que toda a gente esperava. Esta experiência foi dolorosa, mas importante. No futuro, o principal objetivo é continuar a trabalhar e melhorar. Obrigado pelo vosso apoio", lê-se.

O Benfica perdeu 2-0 com o Salzburgo, na primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, num jogo com dois penáltis - um cometido por Trubin, o segundo por António Silva - e uma expulsão - o central.