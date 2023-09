A "lógica da batata" aplicada ao Benfica-Salzburgo

No futebol, por vezes, a lógica "é uma batata". E foi o que aconteceu, na Luz, entre Benfica e Salzburgo. A análise é feita, em entrevista a Bola Branca, pelo antigo jogador do Benfica João Alves, na ressaca do desaire encarnado à entrada para a presente edição da Liga dos Campeões.

O Benfica perdeu por 2-0 na primeira jornada do grupo D, num jogo em que cometeu dois penáltis - o primeiro falhado pelos austríacos - e uma expulsão. "Aconteceu futebol", lamenta João Alves.

Todavia, para o "luvas pretas", continua tudo "em aberto" para as águias, uma vez que "também podem vencer na casa dos austríacos" e o resultado do outro jogo "deixou duas equipas apenas com mais um ponto" que o Benfica.

Nestas declarações à Renascença, Alves sublinha a exibição de João Neves no meio-campo encarnado.

"Jogou por meia dúzia, mas no futebol o objetivo é meter a bola na baliza e não, somente, criar oportunidades", atira.

A seguir à derrota europeia, o conjunto de Roger Schmidt regressa à realidade doméstica em Portimão. Será no domingo, a partir das 18h00, para a I Liga.

João Alves acredita que o Benfica "responderá" à derrota com o Salzburg, embora também admita "algum desgaste físico de alguns atletas".