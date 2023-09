Schmidt. “Estou muito orgulho”, mas “não era o nosso dia”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, mostrou-se “orgulhoso” dos seus jogadores, apesar da derrota (0-2) e das oportunidades falhadas contra o RB Salzburgo na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

“Mostrámos uma grande mentalidade, claro que quando sofres dois penáltis, também acho que deveríamos ter tido um penálti, o árbitro não esteve do nosso lado. Jogámos como se tivéssemos 11 para 11. Tivemos grande oportunidades. Estamos tristes com o resultado, mas os meus jogadores acreditaram até ao final e estou muito orgulhoso do que fizeram. Foi uma grande reação da equipa", disse.

O técnico dos encarnados acrescentou: “Os jogadores deram tudo em campo. Depois do 2-0 tivemos grandes oportunidades e se tivéssemos marcado poderíamos ter entrado novamente no jogo. Temos de perceber que hoje não era o nosso dia no que toca aos golos."

Nestas declarações à Eleven, Schmidt não teve dúvidas em afirmar: "Na fase de grupos todos os seis jogos são finais".

Já à CNN Portugal, o técnico reforçou: “Se queremos ganhar, temos de marcar golos e penso que hoje fomos infelizes nessas oportunidades, mas temos de aceitar."

O líder da equipa encarnada também falou do guarda-redes Trubin: "Não foi um jogo fácil para ele, mas isto é o Benfica e faz parte. Não foi um jogo fácil, mas também mostrou que pode estar focado naquilo que é o mais importante, que é o futebol”.

O Benfica perdeu, em casa, por 2-0, numa partida contra o RB Salzburgo. No outro jogo do grupo, Real Sociedad e Inter empataram 1-1.