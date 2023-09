“Fenómeno João Neves vai dar que falar na Liga dos Campeões”

Valdo, antigo jogador do Benfica, vê nas águias “alguns fatores” que podem tornar a equipa de Roger Schmidt “muito interessante” na edição deste ano da Liga dos Campeões. Um dos principais destaques para o antigo internacional brasileiro é o jovem médio João Neves.

“Esse fenómeno chamado João Neves, que a cada jogo se torna mais importante no sistema de Roger Schmidt. Um jovem talento que, com certeza, vai dar que falar nesta Liga dos Campeões e no mundo do futebol”, garante, em Bola Branca.