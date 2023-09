Benfica reforça ala direita com internacional islandesa

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, a contratação da avançada internacional islandesa Svava Gudmunsdóttir, por uma época.

A extrema-direita, de 27 anos, chega por empréstimo do Gotham FC, no âmbito de uma parceria estratégica com o clube norte-americano.

"Estou muito feliz, o Benfica é um grande clube, com uma história longa", assinala Svava, citada no site do Benfica, em que diz esperar "trazer alguma velocidade e força à equipa, e, claro, marcar alguns golos".



Antes do Gotham, Svava passou por Valur e Breidablik (Islândia), Roa (Noruega), Kristianstads (Suécia), Bordéus (França) e Brann (Noruega).