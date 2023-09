António Silva. “Peço desculpa pelo cartão"

O defesa central António Silva, do Benfica, provocou penálti e viu vermelho direto aos 13 minutos contra o Salzburgo. No final da partida, o jovem encarnado pediu “desculpa”, mas garante que é momento para “aprender”.

Primeiro as desculpas: “Peço desculpa pelo cartão, mas quero dar os parabéns aos jogadores que defenderam o símbolo.”

Em declarações à Eleven, António Silva disse: "Sem dúvida que o futebol é estes momentos. Foi uma rapidez enorme. Tinha a ideia que a bola não ia bater na trave e depois de bater na trave vai-me ao braço. É um momento para eu aprender. Certamente que vou sair deste jogo ainda mais crescido e estou aqui para ajudar no que for. Amanhã posso prometer que vou dar tudo no treino pelo Benfica e se o mister quiser nos próximos jogos também”

Sobre a situação no grupo, o internacional luso não tem dúvidas: “Está tudo em aberto, são mais cinco jogos e queremos lutar pelas cinco vitórias como é óbvio".

O Benfica perdeu 2-0, em casa, diante do Salzburgo na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No outro jogo do grupo, Real Sociedad e Inter empataram 1-1.