Schmit rejeita seleção alemã. "Ambição é continuar no Benfica até 2026"

Roger Schmidt descarta deixar o Benfica para assumir o cargo de selecionador da Alemanha, apesar das notícias que o enumeram como um dos candidatos a suceder a Hans-Dieter Flick, que foi demitido.

"A minha ambição é continuar no Benfica até 2026. Por isso assinei um novo contrato", frisa o técnico alemão, questionado, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, sobre o interesse da seleção do seu país.

Schmidt garante que está "completamente focado no aqui e agora" e que se identifica muito com o Benfica, por isso não quer sair.

"Estou muito feliz, adoro o clube, adoro os meus jogadores, adoro o staff, adoro tudo aqui e foi uma decisão clara pelo Benfica", reforça.

Roger Schmidt fazia a antevisão do Vizela-Benfica, da quinta jornada da I Liga, marcado para sábado, às 20h30. Jogo com relato online, em direto do Estádio do Vizela, e acompanhamento ao minuto na Renascença.