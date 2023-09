Benfica defronta Apollon Limassol na última etapa antes da Champions feminina

O Benfica vai defrontar as cipriotas do Apollon Limassol na segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

As águias, campeãs nacionais, já bateram o Cliftonville, por 8-1, e o Riga, por 4-0, até chegar a esta fase.

O sorteio desta sexta-feira ditou que pela frente estarão as campeãs do Chipre que contam com duas jogadoras portuguesas no plantel: a defesa Carolina Beckert e a avançada Joana Dantas.

O Benfica visita o Apollon no dia 10 de outubro e recebe as cipriotas uma semana depois, no dia 18.

As águias já arrancaram a época oficial em Portugal com a conquista da Supertaça feminina, frente ao Sporting, nas grandes penalidades. Até à eliminatória, a equipa de Filipa Patão arrancará a defesa do título nacional.